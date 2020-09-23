Пропавшая дочь московского дизайнера найдена живой

В Москве пропавшая накануне 12-летняя Диана Жулина найдена живой. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета. По данным ведомства, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Новый День», девочка пропала накануне, 21 сентября. Она вышла из школы, расположенной в 5-м Монетчиковском переулке, и исчезла. По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«в» ч. 2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).

Ранее в СМИ появилась информация, что пропавшая – дочь известного столичного дизайнера Надежды Славиной. Как отмечала «Газета.ru», 12-летняя девочка ушла из школы после 6-го урока, перед этим оставив своему однокласснику мобильный телефон и предсмертную записку.

Славина в своем Instagram рассказала, что с девочкой проведут беседу психологи, у нее «возьмут анализы, узнают, что было». «Я первая, кто должен очнуться и провести глубокую работу над своей личностью. Но это и урок для всех родителей! Я не одна такая у кого ребёнок ревнует, ребёнок подросток, ребёнок что-то задумал…» – отметила она.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.09.20

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