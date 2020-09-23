Опасные тенденции: товарооборот между Россией и ЕС беспрецедентно рухнул

Экономические отношения между Россией и Евросоюзом продолжают ухудшаться. Только за время коронавирусных карантинных мер товарооборот обвалился более чем на четверть. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил министр Евразийской экономической комиссии по торговле Андрей Слепнев сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его словам, что сегодня экономические отношения России и ЕС переживают не лучшие времена. «Наша торговля с ЕС существенно снизилась, наш экспорт упал больше чем на треть, существенно снизились и импортные поставки. Мы потеряли где-то четверть в товарообороте с Европой. С Европой у нас на 26% упала торговля», – сказал он.

Слепнев пояснил, что сейчас на экономические отношения влияет множество факторов. «Много эмоций и напряженности... Мы находимся на том историческом этапе, когда большая Евразия может оказаться либо более сплочённой, либо более разделенной. Мы наблюдаем противоречивые тенденции, рост конкуренции в следствие сокращающегося спроса, в том числе по нашим традиционным товаром – металлургия, минералы, нефти и газу. Мы видим драматические события, связанные с конкуренций – методы, зачастую выходят за рамки правил международной торговли», – констатировал он.

Министр также отметил, что экономики стран начинают «замыкаться» в своих границах. «Снижается физическая связанность, туристы меньше ездят – это все опасные тенденции, которые способствуют замкнутости экономики. Некоторые страны в таких условиях пытаются сокращать связи, хотя именно сейчас требуется другая политика», – уверен он.

Слепнев также обратил внимание, что ВВП многих стран Евразийского союза значительно упал. «В Армении снизился почти на 14%, Белоруссии – 3,5%, Казахстане – 6%, Киргизии – около 10%, в России – 8,5%. Что касается восстановления, сейчас меры отрабатываются. Многое зависит от второй волны (пандемии) и ее эффектов… очевидно, что следующий год целиком уйдет на восстановление», – сказал министр.

Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано со своей стороны согласился, что глобализация переживает кризис. «При таком сценарии мы должны поразмыслить о том, как восстановить наши производственные модели с учетом драматического опыта», – сказал дипломат, выразив уверенность, что в будущем для формирования прочных экономических связей необходимо будет опираться на цифровизацию и зеленые инициативы. «Именно в такой момент мы должны отталкивать от этого для конструктивного диалога и размышления, как восстановить экономику после пандемии. Неуверенность на рынке может спровоцировать правительства на закрытие границ. Но мы должны продвигать диалог», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе Европарламент большинством голосов принял резолюцию об ужесточении санкций против России из-за отравления скандального политика Алексея Навального. Известно, что они будут носить экономический характер и затронут, в том числе, строительство газопровода «Северный поток-2».

Сегодня в ответ на действия Европейского союза Россия приняла решение о расширении списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ.

Напомним, решения об ужесточении и продлении санкционных механизмов принимаются на фоне углубляющегося экономического кризиса. Ранее в Организации Объединенных Наций предупредили о беспрецедентным экономическом кризисе, сравнимом с новой Великой депрессией, которая затронет весь мир и погрузит еще 176 млн человек в нищету.

Москва, Мария Вяткина

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