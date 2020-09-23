По 300 лет тюрьмы каждому: в Греции двое россиян приговорены к суровому наказанию за организацию незаконной миграции

В Греции двое россиян Алексей Игумнов и Никита Шепталов приговорены к 300 годам тюремного заключения за перевозку нелегальных мигрантов. Как считает вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, граждане РФ стали жертвами «черных работодателей».

Россияне нашли в интернете предложение о работе – им обещали около 100 тысяч рублей в месяц, а также оплату питания и проживания за работу на круизном судне, на котором должны были перевозить туристов. «Россияне вышли в море вместе с командой, при этом кораблем они не управляли. В их функционал изначально входили чисто технические работы по готовке, уборке и т.д. В нейтральных водах к кораблю пришвартовались лодки, откуда на борт поднялось около 60 мигрантов, а оставшаяся часть команды наоборот пересела в лодки. Наши граждане решили, что не могут бросить людей погибать в море и остались. Однако разобраться в управлении лодки не смогли и подали сигнал SOS», – пояснил Мельников, слова которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, длительный срок наказания связан с тем, что моряки получили от 7 до 12 лет заключения за каждого мигранта, которых обнаружили на судах. Правозащитник сообщил, что греческий суд не обратил внимание на доказательства невиновности россиян, а их адвокат практически не общался с ними и не знакомился с материалами дела.

«Сотрудник российского консульства пришел на судебное заседание и обратил внимание, что тот немногословный перевод, который был в процессе содержал много ошибок и, несмотря на его настойчивые просьбы о соблюдении прав наших соотечественников, суд вообще не реагировал на нарушения норм международного права», – уточнил Мельников.

По его словам, это не единственный подобный случай. Сейчас в Греции в похожей ситуации находятся около 26 российских моряков, большинство из которых нуждаются в деньгах на адвокатов.

Москва, Мария Вяткина

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