СМИ выдают фото авиакатастрофы 2018 года за сгоревший вертолет ЛНА

В российских СМИ появились публикации со ссылкой на турецкие информационные агентства о крушении вертолета в Ливии, на борту которого якобы находились бойцы частной военной компании «Вагнера». Утверждается, что ЧП произошло в центральной части Ливии.

Как выяснилось, автором данного вброса является представитель командования совместными операциями сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии по Сирту и Джуфре генерал Абдулхади Дарах. При этом в качестве подтверждения турецкие СМИ публикуют фотографию, на которой якобы запечатлен горящий вертолет. Однако данный снимок был опубликован в ежедневной турецкой газете Yeni Şafak в 2018 году. В статье двухлетней давности рассказывалось о ЧП с грузовым самолетом, который потерпел крушение в районе нефтяного месторождения Шарара в 750 километрах к юго-западу от Триполи.

К настоящему моменту ни одно из турецких изданий не удалило фейковую публикацию.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 23.09.20

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