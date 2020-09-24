Вторая волна коронавируса ударит по Пенсионному фонду

Рост безработицы, вызванный коронавирусным кризисом, привел к сокращению поступлений в Пенсионный фонд России (ПФР). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. Политик предупредил, что вторая волна эпидемии может еще больше подкосить бюджет ПФР.

По словам Рязанского, коронавирусные ограничения, которые удалили по отечественной экономике, повлияли также на наполняемость ПФР. «Наиболее болезненно это сказалось на занятости, число безработных увеличилось на полтора млн человек. Это потери для них самих, для экономики, но и потери для пенсионной системы», – сказал Рязанский.

Сенатор пояснил, что в результате коронавирусного кризиса ПФР понес дополнительные расходы, в том числе, из-за повышения пособий по безработице до прожиточного минимума и введения пособий для семей, имеющих детей.

Рязанский также отметил, что это наложилось на системную проблему Пенсионного фонда – низкие зарплаты, которые в условиях кризиса перестали расти. «Наша пенсионная система растет темпами, с которыми растет белый фонд оплаты труда в нашей стране. Системная проблема – низкие заработные платы официальные», – констатировал он.

«Все это – дополнительные выплаты. Но у нас были резервы, Фонд национального благосостояния, поэтому это компенсировалось за счет предыдущих накоплений на «черный день», как говорится. «Черным днем» оказался коронавирус», – подчеркнул сенатор.

По его оценке, если начнется вторая волна коронавируса, на Пенсионный фонд это повлияет недобором страховых взносов. «Если недобор будет существенным, то государство пополнит Пенсионный фонд, либо даст в средства в долг, который будет следующими годами погашен», – заявил Рязанский.

При этом он отметил, что о невыплатах пенсий речь сейчас не идет. «Пенсионная система обязана справиться со своими обязательствами во что бы то ни стало. Могут быть недополучены взносы в ПФР из-за неуплаты, серых зарплат, пандемии. Это на 200 с лишним миллиардов. Но государство обязано компенсировать любой дефицит пенсионной системы. Никаких катаклизмов в пенсионной системе нет, и не будет», – заверил Рязанский.

Напомним, ранее стало известно, что в 2021 году трансферт Пенсионному фонду России в 2021 году из федерального бюджета составит 3,53 трлн рублей и сформирует 38% всех доходов фонда, следует из проекта бюджета ПФР на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Москва, Мария Вяткина

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