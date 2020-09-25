В Москве во время коронавирусной угрозы рекордно опустела Тверская улица

В Москве резко выросла доля пустых коммерческих помещений на первых этажах домов на Тверской улице. За третий квартал там было закрыто 20 объектов стрит-ретейла, половина из них – кафе и рестораны.

Как пишет РБК, к концу сентября доля пустующих помещений на Тверской достигла 15,5%. Согласно расчетам консалтинговой компании JLL, это в 1,7 раз больше, чем в предыдущем квартале. Ранее массовый исход бизнеса здесь наблюдался в 2016 году, когда власти устроили на улице глобальную реконструкцию тротуаров – однако и тогда доля свободных помещений не превышала 12%.

В компании Colliers International считают, что из-за закрытия бизнеса больше всего в Москве пострадала именно улица Тверская, где арендаторы съехали с более чем 1 тыс кв метров, это 30% всей площади закрывшихся магазинов и ресторанов на 90 основных торговых улицах.

Примечательно, что за время объявленной пандемии ставки аренды на самой дорогой и престижной для стрит-ретейла улице столицы снизились. Если в первом квартале, по данным Сolliers International, они составляли 65-110 тысяч рублей за 1 кв метр в год, то в третьем упали до 48 – 131 тысячи рублей.

В отделе стрит-ретейла российского офиса JLL говорят, что основные причины закрытия торговых точек связаны со снижением покупательского трафика, сокращением платежеспособности населения и часто – с отказами арендодателей снизить стоимость площадей. При этом часть сетей оптимизируют бизнес и проводят сокращения.

Все хорошие помещения будут заняты уже к концу декабря, уверены в Knight Frank. В компании отмечают, что сейчас срок поиска арендатора в среднем в Москве в этом сегменте составляет до полугода.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 25.09.20

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