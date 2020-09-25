Фигуранты «дела «Седьмой студии» обжаловали приговор в Мосгорсуде

Сегодня в Мосгорсуд поступила апелляция на приговор троих фигурантов «дела «Седьмой студии»». Сам режиссер Кирилл Серебренников от дальнейшей борьбы отказался, пояснив, что очень устал.

Приговор Мещанского суда Москвы обжаловала защита Алексея Малобродского, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Апфельбаум Ирину Поверинову.

Приговор по делу «Седьмой студии» был вынесен в июне. Серебренников получил три года лишения свободы условно и штраф в 800 тысяч рублей, экс-генеральный продюсер Малобродский – два года условно и штраф в 300 тысяч рублей, экс-гендиректор Итин – три года условно со штрафом в 200 тысяч рублей.

Апфельбаум, которая в то время занимала должность главы департамента господдержки искусства Минкультуры РФ, получила штраф в 100 тысяч рублей, была признана виновной в халатности, но от наказания освобождена, поскольку срок давности преступления уже истек.

Кроме того, суд обязал Серебренникова, Малобродского и Итина выплатить около 129 млн рублей в качестве возмещения ущерба Минкультуры – это сумма, которая по версии следствия была похищена из выделенных студии бюджетных 216,5 млн рублей для реализации театрального проекта «Платформа».

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 25.09.20

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