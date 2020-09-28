Синоптики пообещают москвичам относительно теплую неделю и дождливые выходные

Москвичей ожидает относительно теплая неделя без осадков. Дожди в столице возобновятся только в выходные, и принесут с собой очередное осеннее похолодание.

Как сообщается на сайте Росгидромета, понедельник в столице прошел при 10 градусах тепла и осадках. Ближайшей ночью температура еще чуть снизится – до 9 градусов, однако дожди прекратятся. Во вторник днем 17 градусов тепла, без осадков.

Ночью в среду ожидается 8 градусов выше ноля, днем потеплеет до 19 градусов, однако погода будет облачной – хотя и без осадков.

В четверг, 1 октября, ночью будет 9 градусов при юго-восточном ветре четыре метра в секунду. Днем вновь столбики термометров поднимутся до 19 градусов тепла, по-прежнему осадков не ожидается.

Ночью в пятницу станет чуть холоднее: 8 градусов тепла, а ветер сменится на восточный со скоростью четыре метра в секунду. Днем воздух прогреется до 18 градусов выше ноля. В субботу ночью облачно, без осадков, при тех же 8 градусах тепла.

Днем в субботу начнутся дожди, температура воздуха не превысит 17 градусов. В воскресенье станет еще прохладнее, столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов, дожди продолжатся.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 28.09.20

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