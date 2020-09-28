Эксперт рассказал о возможностях отремонтированных и модернизированных специалистами ЛНА МиГ-23

Военный эксперт Олег Пономаренко не сомневается, что многоцелевые истребители МиГ-23, которые специалисты Ливийской национальной армии (ЛНА) подготовили к эксплуатации, смогут достаточно эффективно выполнять различные боевые задачи.

На днях официальный представитель командования ЛНА, генерал-майор Ахмад аль-Мисмари в ходе традиционной пресс-конференции сообщил, что состоящие на вооружении армии Хафтара МиГ-23 длительное время не эксплуатировались. Но после капитального ремонта истребители снова в строю.

МиГ-23 – амбициозный истребитель, у него отличная скорость, укороченный разбег, а также его можно использовать в качестве штурмовика. По словам специалиста Центра стратегической конъюнктуры Олега Пономаренко, обычно задачи перед военным самолетом ставят, исходя из его оснащенности и степени модернизации.

Пономаренко напомнил, что в качестве штурмовиков можно использовать даже самые простые и технически устаревшие истребители. Теперь силы ЛНА могут использовать восстановленные и модернизированные МиГ-23 для ударов по наземным целям и разведывательных операций.

Эксперт считает, что даже несколько восстановленных Миг-23 уже гарантируют преимущество в бою.

В майских выпусках ФАН публиковал материалы о ремонте военной техники Ливийской национальной армии. В одной из публикаций речь шла о восстановлении и подготовке к эксплуатации четырех боевых истребителей. Отремонтированные истребители позволили пилотам армии фельдмаршала Халифы Хафтара возобновить учебные полеты.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.09.20

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