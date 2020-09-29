«Уралхим» оправдал коронавирусом неоплату налогов

Владелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин отказывается платить налоги: получив очередной счет из УФНС на 454 миллиона рублей, бизнесмен отправился не в бухгалтерию, а в арбитраж. Но судьи не приняли во внимание ни жалобы на многомиллиардные убытки, ни ссылки на коронавирус. Особенно пикантно налоговые проблемы Мазепина выглядят на фоне той роли, которую сыграл «Уралхим» в организации судебного преследования химкомбината «Тольяттиазот», обвинявшегося ранее в неуплате налогов.

В результате прошлогодней выездной проверки «Уралхима» Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3 доначислила компании «Уралхим» различных налогов, пени и штрафов на общую сумму 454 596 908 рублей. Но заплатить эти средства компания отказалась, прибегнув вместо этого к юридическим уловкам. В частности, в столичный арбитраж был подан иск о признании решения налоговой недействительным.

Параллельно «Уралхим» просил отменить наложенные на него обеспечительные меры, объясняя, что «в случае бесспорного взыскания спорной налоговой задолженности, в связи с необходимостью несения текущих расходов на профилактику коронавирусной инфекции COVID19, выплату заработной платы, поставщикам и подрядчикам, в том числе за поставку газа, погашение кредитов и займов, при отсутствии достаточных средств и получение убытка» эта выплата причинит ему значительный ущерб.

Финансовое состояние «Уралхима» уже давно вызывает тревогу у специалистов рынка. В 2019 году аналитический центр А.И.С.Т. даже предсказал ему банкротство, если компания не реструктурирует накопленную в последние годы задолженность. Долгов за компанией Мазепина, действительно, скопилось очень много – согласно раскрытой недавно информации на 30 апреля текущего года «Уралхим» имел убыток в 31 млрд рублей и кредитную задолженность в 306 млрд рублей.

Неудивительно, что испытывая такие проблемы, компания пытается любой ценой отбиться от полумиллиардных налогов. В ход уже пошли такие сильные аргументы, как необходимость выплаты имеющихся кредитов, заработной платы работникам и даже профилактика COVID-19. Но судьи не приняли эти доводы, поскольку подтвердить эти расходы документально «Уралхим» не смог. Похоже, как бы этому ни противился владелец «Уралхима», но уплатить налоги его компании все же придется.

Как отмечают наблюдатели, в данной ситуации можно говорить о своего рода налоговых граблях, на которые Мазепин наступил, или о вырытой другому яме, в которую бизнесмен, соответственно, упал. Дело в том, что в ходе многолетнего корпоративного конфликта, который «Уралхим» ведет с химическим комбинатом «Тольяттиазот», Мазепин недавно использовал тему налогов. Получив в прошлом году налоговые претензии на 320 млн рублей, «Тольяттиазот» прямо обвинил «Уралхим» в участии в «спланированной акции с целью оказания давления» на своих сотрудников.

Наверное, существует какая-то высшая справедливость в том, что устраивавший своим оппонентам проблемы с налогами Дмитрий Мазепин теперь сам страдает от того же, только в еще большем размере. Устоит ли «Уралхим» под совокупным давлением набранных кредитов и неуплаченных налогов – пока не понятно.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 29.09.20

«Будут стрелять…» В Госдуме предложили включить Нагорный Карабах в состав России. / В Подмосковье резко увеличилось число госпитализаций больных с COVID-19. / «Вирус сделал свое злое дело»: в Госдуме почтили память умершего от ковида депутата и объявили о новых мерах предосторожности. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»