Суд арестовал Левченко-младшего: следователь назвал его организатором крупной аферы

Сегодня Басманный суд Москвы принял решение об аресте до 20 ноября депутата иркутского Законодательного собрания Андрея Левченко, который является сыном экс-губернатора региона Сергея Левченко. Парламентарий обвиняется в организации крупной аферы, передает «Интерфакс».

Левченко-младший был задержан накануне по делу о мошенничестве, и доставлен в Москву, где находится другой фигурант дела – директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк. Следствие попросило его арестовать, указав, что он может скрыться. Прокурор поддержал это ходатайство. В ходе заседания депутат заявил, что знал о возбужденном деле с 2019 года и никуда не скрылся, в связи с чем попросил освободить его под подписку о невыезде.

По версии следствия, ООО «Звезда» с использованием поддельных документов получила доступ к контрактам по ремонту и замене лифтов и лифтовых шахт в жилых домах в Иркутской области. За работы платил региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Следствие считает, что Левченко и Хамуляк представляли фонду завышенную стоимость проведенных работ и закупленного оборудования. Ущерб, причиненный областному бюджету, следователи оценили более чем в 185 млн рублей.

В суде следователь назвал Левченко организатором мошенничества, уточняет «Интерфакс». По его словам, у следствия есть основания предполагать, что депутат контролировал «Звезду» и распоряжался ее деятельностью. При этом Хамуляк дал признательные показания.

Депутат заявил, что вину не признает и считает, что в работе «Звезды» нет никаких нарушений. Его адвокат Дмитрий Аграновский считает, что Левченко преследуют по политическим мотивам.

Москва, Светлана Антонова

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