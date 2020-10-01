Глава «Агоры» подал документы на должность судьи ЕСПЧ

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков подал документы на конкурс на должность судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сам Чиков сообщил в своем телеграм-канале.

Официальное извещение о конкурсе минюст РФ опубликовал 23 сентября. Должность суд ЕСПЧ от России освобождается с 1 января 2022 года, документы в комиссию следует представить не позднее 5 октября 2020 года.

«Я посмотрел на себя в зеркало, побрился, размял речевые мышцы, используемые в английском языке, сдунул пыль с дипломов юрфака, кандидата наук по специальности 12.00.10 и североамериканского универа, – отметил Чиков. – Потом вспомнил, что 7 лет ходил на Старую площадь в совет по правам человека, больше 10 лет работал преподом, придумал кучу шуток про себя, хитро прищурился и подал документы. В общем, встречайте меня в качестве кандидата на должность судью Европейского суда по правам человека. Сами подумайте – права человека, Россия, жалобы людей на произвол. Это же про Чикова!»

Правозащитник напомнил, что при проведении конкурса в прошлый раз в 2012 году известный адвокат Карина Москаленко судилась с минюстом «из-за келейности процесса отбора». «Из-за скрытности процедуры она не успела подать документы, – пояснил Чиков. – Исход того процесса был предопределен, но спустя 9 лет российские власти сделали выводы – 23 сентября Министерство юстиции РФ опубликовало официальное извещение о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судья ЕСПЧ».

Сейчас должность судьи ЕСПЧ от России занимает Дмитрий Дедов. Предложить трех кандидатов на эту должность страна должна до 10 мая 2021 года, обсуждать их будут на Парламентской ассамблее Совета Европы.

Правозащитник подчеркнул, что процедуру отбора Россия с 90-х годов проходила уже четыре раза. И до сих пор «кандидаты всего отбирались кулуарно». «Каждый раз это были люди из дипломатических, судейских либо академических кругов», – отметил Павел Чиков.

Занимающий сейчас должность судьи ЕСПЧ Дмитрий Дедов – доктор юридических наук, с 2008 года по декабрь 2012 года являлся судьёй Высшего Арбитражного суда РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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