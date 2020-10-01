Синоптики пообещали москвичам теплые выходные

Начало октября в московском регионе будет сухим и теплым. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха будет превышать климатическую норму на 5-6°.

По данным синоптиков, сегодня воздух прогреется до 21-22°. В пятницу, 2 октября, ночью ожидается до 9°, днем – до 20-21°.

В субботу и воскресенье, 3 и 4 октября, ночью в Москве прогнозируется 6...8°, по области 3...8°. Днем в Москве 18...20°, по области 16...21°.

В начале следующей недели преимущественно без осадков. В понедельник, 5 октября, ночью 4…9°, днем 16…21°. Во вторник, 6 октября, ночью 5…10°, днем 16…21°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.10.20

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