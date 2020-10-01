Провокации, ультиматумы и угрозы: отношения России и Германии на грани обрушения

В МИД России заявили об угрозе обрушения российско-германских отношений, которые сейчас вновь проверяются на прочность на фоне ЧП с российским политиком Алексеем Навальным.

«С Россией опять хотят вести диалог с позиции силы, как было во времена холодной войны в отношении СССР: устраивать провокации, говорить языком угроз и ультиматумов, создавая для их выдвижения нужные поводы», – сказал заместитель 3-го европейского департамента МИД России Олег Красницкий на дискуссионном форуме «Вехи германо-советских взаимоотношений», передает «Интерфакс».

По его словам, что в Москве «к этому привыкли», но уступок под нажимом не будет.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в обращении к участникам форума со своей стороны подчеркнул, что в Германии сейчас взяли «курс на сдерживание России», которое проявляется в «голословных обвинениях, ультиматумах, угрозах». По его словам, это показывает «зияющие провалы в памяти немецких политиков», которые не знают «об историческом предназначении наших стран в европейских и мировых делах».

«К сожалению, в результате близорукой политики натоцентричности и геополитических игр в поиске односторонних преимуществ сегодня Европа переживает серьезный кризис доверия, а масштабный многоплановый потенциал российско-германского взаимодействия так и остается нереализованным», – констатировал Лавров.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.10.20

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