Пригожин отреагировал на заявление нижней палаты Конгресса США

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на новость о внесении в повестку дня Палаты представителей США вопроса об угрозе, которую он представляет для национальной безопасности Штатов.

Реакцией бизнесмена поинтересовались журналисты российского издания «Правда.ру». Ответ на поступивший запрос опубликовал пресс-центр «Конкорда». Пригожин поблагодарил нижнюю палату конгресса за высокую оценку и подчеркнул, что польщен таким отношением.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 02.10.20

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