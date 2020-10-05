Сентябрь в России побил все тепловые рекорды за последние 130 лет

Сентябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России. Самые серьезные аномалии отмечались севере Евразии, где несколько раз за месяц были установлены новые температурные рекорды.

Как сообщает Гидрометцентр России, средняя температура в сентябре практически во всех регионах страны превысила нормы – исключением стали только часть Камчатского и Алтайского краев. Более, чем на 4-6 градусов средние показатели были превышены на севере Евразии. Синоптики отмечают, что в целом по России сентябрь стал самым теплым за все 130 лет существования метеонаблюдений в стране, побив предыдущий рекорд, установленный в 2016 году.

При этом климатические нормы были превышены на только в России, но и на большей части Северного полушария – самые крупные аномалии отмечались в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также на западе США и в Арктике. Рекорд максимальной среднемесячной температуры от 2002 года был побит в Северной Африке, в Арктике минувший сентябрь стал вторым по максимальной температуре с 1891 года, а в Европе и Индии вошел в тройку самых теплых.

В Гидрометцентре подчеркнули, что все это сказалось на средней температуре Северного полушария, которая повторила прошлогодний температурный рекорд.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 05.10.20

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