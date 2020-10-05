«Центральный детский магазин» на Лубянке попал под крупный «ковидный» штраф

В Москве «Центральному детскому магазину» (ЦДМ, который ранее являлся центральным «Детским миром») на улице Лубянка грозит крупный штраф за нарушение масочно-перчаточного режима. Рейд в крупнейшем детском центре страны провели сотрудники столичного управления Роспотребнадзора.

Инспекторы обнаружили целый ряд нарушений. В частности, персонал магазинов, расположенных в ЦДМ, не носил маски и перчатки, а в помещениях не оказалось рециркуляторов для обеззараживания воздуха, отмечает газета префектуры Центрального административного округа столицы «Москва.Центр».

По словам заместителя начальника отдела управления Роспотребнадзора по Москве Ольги Куликовой, ЦДМ грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что штраф в один миллион рублей за аналогичные нарушения получил Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве.

ЦДМ на Лубянке принадлежит компании «Галс-Девелопмент», которая входит в активы банка ВТБ.

Масочно-перчаточный режим в Москве действует с 12 мая. Жители обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, магазинах, предприятиях бытовых услуг и других общественных местах и соблюдать дистанцию в полтора метра. Обязательное ношение масок и перчаток на улице было отменено с 13 июля.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 05.10.20

Путин сменил главу Дагестана. Экс-губернатор получил должность в Кремле. / В Москве вновь открыли два крупных обсерватора в ледовом дворце и выставочном центре. / Треть школьников Подмосковья отправили на каникулы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»