Допрошен в качестве свидетеля: правозащитники заявили о давлении на Фургала через сына

Сын экс-губернатора Хабаровского края Антон Фургал был допрошен по делу отца. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

«Антон был допрошен в понедельник в качестве свидетеля по делам, события которых разворачивались очень давно, когда Фургал-младший был еще школьником», – цитирует ее слова ТАСС.

По ее мнению, настоящей целью допроса была попытка оказать давление на Сергея Фургала, который «получает информацию о происходящем во внешнем мире очень ограниченно». «И вот сутра ему сообщают, что Антон задержан. Конечно, он будет волноваться, и таким образом допрос Антона Фургала стал давлением на обвиняемого», – уверена правозащитник.

Как сообщал «Новый День», накануне утром в СМИ появилась информация о задержании Антона Фургала в Хабаровске по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Он организовывал в Хабаровске акции протеста и призывал людей выходить на митинги в поддержку своего отца.

Напомним, Сергея Фургала арестовали 9 июля. Ему предъявили обвинения в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. 20 июля президент РФ Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона стал бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Сам Фургал вину не признает.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.10.20

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