Эхо Болотной: Удальцов через ЕСПЧ отсудил 12800 евро за задержания в декабре-2011

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов отсудил 12800 евро за нарушение его прав во время его задержаний в Москве в 2011 году. Об этом сообщила пресс-служба Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как говорится в сообщении ЕСПЧ, в декабре 2011 года были нарушены права политика на свободу и личную неприкосновенность, а также право на справедливое судебное разбирательство. В жалобе Удальцова было указано, что его преследовали за политическую деятельность. Изначально сумма иска составляла 50 000 евро компенсации морального вреда и 5500 евро – компенсации издержек.

Напомним, 4 декабря 2011 года в день думских выборов Удальцова задержали по пути на Болотную площадь, где проходил разрешенный митинг против фальсификаций на выборах. В тот же день суд назначил ему пять суток ареста за неповиновение полицейским. Удальцов объявил сухую голодовку.

8 декабря его перевели в больницу, по утверждению его жены, в тайне от семьи. Удальцов заявил, что это было сделано, чтобы 10 декабря он не смог пойти на новый митинг. 10 декабря, когда политик уже выписывался из больницы, его снова задержали, суд назначил ему 15 суток ареста. После этого оппозиционер еще несколько раз попадал в больницу, в том числе в реанимацию по состоянию здоровья.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.10.20

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