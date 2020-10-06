Громкое дело банкиров Ананьевых: задержаны пятеро сообщников

Следственный комитет сообщил о задержании пятерых сообщников по делу бывшего председателя правления ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрия Ананьева и его брата Алексея, которые обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ, которая предполагает наказание за растрату чужого имущества организованной группой в особо крупном размере.

В ведомстве уточнили, что в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий всего установлены 9 соучастников братьев Ананьевых, которым также предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить возможность управления ПАО «Промсвязьбанк» из-за выявленных Центробанком многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения средств банка. В организованную группу было вовлечено восемь бывших сотрудников банка и иностранный гражданин. Как считает СКР, по указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники произвели оплату в пользу частной компании с ограниченной ответственностью «Promsvyaz Capital B.V.», зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), якобы за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги – акции ПАО «Промсвязьбанк» и облигации, выпущенные ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО «PSB Finance S.A. UNDT», деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом, по данным следствия, фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной.

«После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США с целью создания видимости законности произведенных банковских операций соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку. Таким образом, из финансового оборота Российской Федерации в течение нескольких часов в Республику Кипр выведены денежные средства в общей сумме 87,2 млрд рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Как считает СКР, в последующем Ананьевы организовали легализацию денежных средств и распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций.

Следствием из установленных соучастников преступления задержаны 5 человек, в отношении которых в ближайшее время планируется избрание меры пресечения. Остальные лица объявлены в розыск. При этом обвиняемые следствием братья Ананьевы также находятся в международном розыске.

Кроме того, следствием при взаимодействии с ФСБ и МВД России, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых общей стоимостью 50 млрд рублей, на которое наложен арест.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление роли каждого из обвиняемых в совершенном преступлении, а также остальных участников созданной братьями Ананьевыми организованной преступной группы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.10.20

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