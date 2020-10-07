«С днем видимости, Владимир Владимирович…» В Москве на зданиях администрации президента и ФСБ вывесили радужные флаги

Участники скандальной группы Pussy Riot вывесили радужные флаги ЛГБТ-сообщества на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, министерства культуры и ОВД по району Басманный. Как заявила в «Фейсбуке» Надежда Толоконникова, акция приурочена к дню рождения президента РФ Владимира Путина.

Активисты выдвинули ряд требований, среди которых – расследование убийств и похищений представителей секс-меньшинств, легализация однополых партнерств и прекращение преследований однополых семей.

«Мы думали, что бы вам подарить – но у вас все есть, – обратилась участница Pussy Riot к Путину. – Но так как в России живете не только вы, мы выбрали действительно нужные подарки. Первый – это свобода. (…) второй подарок – любовь. Не к войне, а к себе и окружающим».

В Pussy Riot напомнили заявления Путина о том, что «радуга – это солнце после дождя», а совершеннолетний человек может сам определять собственную судьбу. Поскольку государство, тем не менее, считает возможным вмешиваться в жизнь ЛГБТК-сообщества, оно может воспользоваться правом на «симметричный ответ», и выдвинуть требования к государству, говорится в публикации.

Активисты потребовали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу, принять закон, запрещающий дискриминацию про принципу гендера и сексуальной ориентации, легализовать в России однополые партнёрства, прекратить преследование однополых семей и изъятие у них детей, отменить закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений как дискриминационный и нарушающий право на свободу самовыражения, и сделать 7 октября Днём видимости ЛГБТК.

«С днём видимости, Владимир Владимирович. Нас – видимо», – заключила активистка.

Президенту РФ Владимиру Путину сегодня исполнилось 68 лет. Более 20 из них он занимает высшую государственную должность страны.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.10.20

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