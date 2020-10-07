«Дуга нестабильности»: «горячие точки» на постсоветском пространстве как инструмент давления на Россию

Политические кризисы в Белоруссии и Киргизии, обострение карабахского конфликта и украинской проблемы могут свидетельствовать об угрозе появления на постсоветском пространстве «дуги нестабильности». Как считает политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов, если в октябре «запылает» Таджикистан, то можно с уверенностью говорить о «мощном плане по созданию очагов напряженности» вблизи России, за которым стоит сильный внешний игрок. Такое мнение эксперт высказал в интервью РИА «Новый День».

«На всем постсоветском пространстве очаги напряжения. Речь идет о государствах, которые являются не просто соседями России. Это страны, у которых с Россией партнерские отношения. Многие опять обсуждают дугу нестабильности, нафталиновый план Госдепа по усилению напряжённости на российских границах», – сказал Фетисов.

Эксперт обратил внимание, что сейчас Россия оказалась перед необходимостью перезагрузки отношений с рядом бывших советских республик. «Азербайджан обострил обстановку в Нагорном Карабахе в очень неподходящий для России момент. У нас последние годы были и без того напряженные отношения с Грузией, в прошлом году они окончательно испортились. Мы видим, что Карабах затрагивает и Армению… Беспорядки в Киргизии тоже находится в зоне интересов Москвы», – пояснил он.

Вместе с тем, как полагает эксперт, нынешней осенью возможно появление на постсоветском пространстве еще двух горячих точек – речь идет о Молдавии и Таджикистане. «11 октября выборы президента Таджикистана, и 1 ноября – выборы президента Молдовы», – пояснил Фетисов.

По его оценке, политическая обстановка в Молдавии сейчас очень сложная. «Противоборство действующего президента от социалистов Игоря Додона и Майи Санду длится уже не первый год. Это два абсолютно разных идейных лагеря. Додон у нас считается условно пророссийским, и это в определённой степени кандидатура Кремля. Хотя к нему есть много вопросов, для России он наиболее оптимальный кандидат. Что касается Санду, она придерживается курса на евроинтеграцию. Ее поддерживает та часть Молдовы, которая хочет, что республика вошла в ЕС. Даже по официальной социологии, разрыв между ними не такой большой: пока Додон опережает, но, скорее всего, мы увидим напряженную кампанию. При победе как одного, так и другого кандидата нельзя исключать акций протеста», – считает политолог.

Фетисов отметил, что проигрыш Додона будет означать усиление позиций ЕС в регионе. «Для России это обернется не только затруднением отношений экономического порядка, но и необходимостью откликаться на происходящие события, реагировать на них», – уточнил он, отметив, что в таком случае может быть «разморожена» приднестровская проблема.

«Если сейчас у нас там есть определенный статус-кво, и Молдова не предпринимает никаких попыток включения Приднестровья в свой состав, с возможным приходом Санду на должность президента, вопрос станет снова актуальным, а это может превратиться и в вооруженный конфликт. Приднестровцы не хотят в Молдову, а Молдова не нужна Евросоюзу без Приднестровья», – пояснил Фетисов.

Что касается Таджикистана, то, как отметил эксперт, политическая ситуация в этой республике значительно отличается от молдавской, но протестный потенциал также находится на высоком уровне. «В Таджикистане мы увидим результаты в районе 99%, но при этом там растет социальное недовольство режимом президента Эмомали Рахмона. Как мы уже видели в Киргизии, соседнем государстве, такое недовольство может вырасти в акции протеста. Но тут тоже нельзя проводить прямую параллель – режимы разные: если в Киргизии была определенная конкуренция, в Таджикистане – нет. Это авторитарное государство, где выборы являются формальностью, но могут стать поводом, чтобы народ вышел на улицу», – отметил эксперт.

По его оценке, реализация негативного сценария в Таджикистане для России также будет «чревато усилением других геополитических игроков». «С Таджикистаном тоже все не так просто. Рахмон – самостоятельный политик, неориентированный на Москву, но он вполне устраивает Кремль, с ним есть диалог. Пока сложно говорить, кто может стать бенефициаром (протестов), но наиболее вероятный выгодоприобретатель Китай», – считает эксперт.

По мнению Фетисова, если в Таджикистане начнутся волнения, это будет крайне настораживающим звонком. «Тут можно говорить, что это не просто банальное совпадение. Разворачивается мощный план по созданию очагов напряженности (близи России), за которым стоит сильный внешний игрок», – заключил политолог.

Москва, Мария Вяткина

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