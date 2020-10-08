В России в два раза выросло количество банкротств юрлиц

В настоящее время России порядка 40 тысяч юридических лиц проходят процедуру банкротства. Количество таких компаний ежегодно растет на протяжении 8 лет. Об этом заявил сегодня глава отдела обеспечения процедур банкротства Федеральной налоговой службы (ФНС) России Олег Степанов в Совете Федерации на встрече за «круглым столом», посвященной законодательному обеспечению предотвращения негативных социально-экономических последствий, связанных с банкротством.

Он сообщил, что, согласно данным на последнюю отчетную дату, порядка 37 тысяч юрлиц находится в процедуре банкротства. «Это много. Но за последние 8 лет эта цифра выросла в два раза, и не было ни одного года, когда бы она снижалась, – уточнил Степанов. – Этот рост вызван отнюдь не пандемией, а вызван, на наш взгляд, теми недостатками законодательства о банкротстве, которые позволяют придавать процедурам такую яркую ликвидационную направленность – а хотелось бы, конечно, реабилитационную – и позволяют использовать процедуру банкротства не для погашения долга, а чтобы избавиться от него, не платя ничего кредиторам. И это достигается рядом инструментов, которые заложены в законодательство».

В частности, представитель ФНС пояснил, что речь идет о возможности назначать «дружественного, скажем так, арбитражного управляющего», и завести в реестр аффилированных кредиторов, которые начинают принимать ключевые решения в процедуре.

В этом году количество банкротств юрлиц выросло лишь на 1,5%, отметил Степанов, пояснив, что это связано с введенным из-за пандемии мораторием. «Мы с 16 марта перестали подавать заявления о банкротстве, – отметил Степанов. – И не подавали до отмены, а сейчас продляется мораторий. Он распространялся более чем на 2 млн хозяйствующих субъектов, большая часть их них – лица из пострадавших отраслей».

При этом около 51 тысячи организаций из списка имели признаки банкротства по налоговым долгам на общую сумму 128 млрд рублей, сообщил Степанов. Всего с начала года ФНС подала около 6,5 тысяч заявлений о банкротстве, при этом 4 тысячи – в первом квартале, в основном до пандемии.

«ФНС не является основным заявителем по делам о банкротстве. Проведенный нами анализ показывает, что 78% – это коммерческие кредиторы. Мы даем только 12%», – уточнил представитель ФНС.

Москва, Алевтина Белова

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