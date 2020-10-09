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Пятница, 9 октября 2020, 17:59 мск

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«Нас вытесняют»: в Москве готовится к открытию международная охотничья выставка

Фото Pixabay

Международная выставка оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO» пройдет в Гостином Дворе в Москве 15-18 октября. Организаторы обещают прекрасные трофеи в виде интересных встреч, знакомства с лучшими образцами оружия и снаряжения, возможностями новых технологий.

В выставке примут участие более 130 компаний: производители оружия, оптовые и розничные фирмы по торговле охотничьими и туристическими товарами, представители аутфиторского рынка и таксидермические студии.

По мнению организаторов, именно сейчас необходимо проводить такие мероприятия, поскольку российское охотничье, спортивное оружие вытесняется с внутреннего рынка. «Нас опередили даже такие страны, как Турция и Китай, которые раньше закупали оружие у нас. А сейчас уже турецкое оружие доминирует на российском рынке. У нас есть все условия, весь производственный цикл мы можем организовать в России. Нужны технологии», – пояснил организатор выставки Михаил Хубутия.

В рамках «ORЁLEXPO 2020» запланирована насыщенная деловая программа с участием ключевых министерств и известных стрелковых и охотничьих сообществ, компаний-производителей оружия, специальной техники – это экспертные дискуссии, лекции и мастер-классы, пресс-конференция ведущих экспертов по оружию и охоте.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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