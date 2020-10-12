Погодное чудо: в Россию идет аномальное «бабье лето»

На всей территории России вторая декада октября будет аномально теплой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В центре европейской России просто чудо. Во вторник-среду (13 и 14 октября) температура будет соответствовать концу августа. Преимущественно будет без осадков. Можно называть этот период поздним бабьим летом или настоящей «золотой осенью». Но все-таки конец «золотой осени» виден», – цитирует его слова РБК.

По его словам, несколько дней температура будет выше нормы на 6-8 градусов. К выходным начнется небольшое похолодание, однако столбик термометра поднимется на 2-3 градуса выше привычных значений.

В пятницу, 16 октября, начнет меняться циркуляция воздушных масс – ожидается до 13 градусов тепла с дальнейшим понижением в выходные, сказал метеоролог.

Он также сообщил, что в Воронежской и Липецкой областях температура воздуха ожидается выше плюс 20 градусов. «Это тоже чудо, и не меняется в течение всей недели», – подчеркнул Вильфанд.

По его словам, на юге в этом сезоне будет долгий бархатный сезон. «Для Крыма это особенно заметно. Температура воды – плюс 20-22 градуса, а для Черноморского побережья температура воды плюс 23 градуса», – сказал метеоролог.

При этом он отметил, что на севере Якутии, где поднятие температуры выше нуля в это время года является крайне редким явлением, воздух прогрелся уже на 8-10 градусов больше нормы.

Ранее эксперты заявили, что в настоящее время в мире реализуется худший сценарий климатической катастрофы. Согласно последним исследованиям, повышение уровня океана выходит за рамки имеющихся моделей и уже через несколько десятилетий станет угрозой для жизни миллионов людей.

Москва, Мария Вяткина

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