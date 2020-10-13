Прощай, Дубай! Ценник на вновь открытые перелеты в ОАЭ вырос в 9 раз

Билеты в Объединенные Арабские эмираты (ОАЭ) после возобновления авиасообщения подорожали в девять раз и больше недоступны для большинства россиян. Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, это связано с ограничением числа рейсов.

«Нынешние четыре рейса в неделю вместо прежних 9-11 ежедневных только из Москвы даже близко не удовлетворяют возможности продаж. Турбизнес не понимает – к чему это искусственное ограничение числа рейсов? В ту же Турцию и на Занзибар в достатке поставлены и регулярные, и чартерные рейсы. Эпидемиологическим фактором это не объяснить: в Дубае зафиксированы меньшие темпы заражения коронавирусом, чем в Москве», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Тюрина обратила внимание, что средняя стоимость билета туда-обратно в эконом-классе составляет сейчас 150 тысяч рублей, в бизнес-класс цены достигают миллиона.

Вместе тем представитель РСТ отметила, что россиян также отпугивает от поездок в Дубай фактор неизвестности: возможное неожиданное закрытие воздушного сообщения и повторная оплата билетов для возвращения домой.

Напомним, авиакомпании «Аэрофлот» и Emirates возобновили прямые рейсы в Дубай 11 сентября. Пока оба перевозчика выполняют по два полета в неделю.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.10.20

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