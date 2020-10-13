«Так тому и быть, если они этого хотят»: Лавров допустил прекращение диалога с ЕС

Россия будет вынуждена прекратить общение с лидерами Евросоюза, которые не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что «Россия хочет понять, можно ли вообще какой-либо бизнес вести с ЕС в нынешних условиях».

«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться, тем более, что (глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается», – цитирует «Интерфакс» выступление Лаврова на дискуссионной площадке «Валдай».

«Так тому и быть, если они этого хотят», – подчеркнул Лавров.

Комментируя ЧП с российским политиком Алексеем Навальным, глава МИД России отметил необходимость ЕС и Германии выполнить свои международно-правовые обязательства в этой истории. «Мы-то по Навальному хотим, чтобы Евросоюз и Германия тоже выполняли международное право. Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем и просим Германию выполнить ее обязательства по этим международным правовым инструментам», – сказал Лавров.

Москва, Светлана Антонова

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