Резкое похолодание в московском регионе: возможны заморозки и мокрый снег

В пятницу, 16 октября, в московском регионе ожидается заметное похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни возможно понижение ночной температуры воздуха до минус трех градусов.

Синоптики отмечают, что в последний день рабочей недели будет пасмурно и дождливо. Ночью максимальная температура воздуха составит 8°, днем – лишь до 10°.

В субботу, 17 октября, ночью в Москве прогнозируется до -1, по области – до -3°. Днем по области местами вероятен небольшой дождь, а воздух прогреется лишь до 7-9°.

В воскресенье, 18 октября, прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, по области местами сильные. Ночью в Москве 0...2°, по области -2...3°. Днем в Москве 4...6°, по области 3...8°. Возможен порывистый ветер до 18 метров в секунду.

Начало следующей недели ожидается ветреным. В понедельник, 19 октября, небольшие осадки, ночью -3...2°, днем 2...7°. Во вторник, 20 октября, преимущественно без осадков, ночью -3...2°, днем 2...7°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.10.20

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