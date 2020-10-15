«Деградация естественного интеллекта»: определена угроза бурного развития технологий

Бурное развитие технологий провоцирует «деградацию естественного интеллекта» современной молодежи. Как считает руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский, необходимо изменить подход к образованию, чтобы подрастающее поколение не существовало в тепличных условиях, не осознавая опасностей современного мира. Такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Ученые обнаружили две серьезные проблемы – деградация естественного интеллекта по мере освоения технологий и развития искусственного интеллекта, и роевой интеллект, при котором очень много функций, которые наше поколение старалось выполнять самостоятельно, передается гаджетам и системам», – сказал он.

В результате современная молодежь оказывается не готова к реальной жизни. «Если наступает критическая ситуация, очень быстро это сказывается на этих людях, выращенных в искусственных условиях», – считает Островский.

Он пояснил, что, несмотря на иллюзию безопасности, каждому человеку все так же угрожают теракты, экстремизм, война. «Нужно найти гармонию, чтобы не превращаться в милитаризованное общество, чтобы дух войны не стал преобладающим, но и чтобы не было избыточного релакса без понимания реальных сложностей жизни», – уверен ученый.

«Необходимы изменения подходов к образовательной системе, которые бы показывали и значение Великой отечественной войны, и того, что происходит сейчас. Мир сейчас очень многообразен, он состоит из иллюзий, печальных реальностей, «шрамов» и счастья…» – заключил Островский.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.10.20

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