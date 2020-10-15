Ленинградское мороженое добралось до Центральноафриканской Республики

Военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» приземлился в аэропорту Банги: Россия передала Центральноафриканской Республике партию военной техники из 10 БРДМ-2, а также игрушки и сладости для местных детей.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и глава минобороны страны Мари-Ноэль Кояра лично прибыли на встречу груза, который должен укрепить вооруженные силы страны (FACA).

Но, помимо бронеавтомобилей, российский борт доставил в ЦАР тысячи матрешек, мячей, деревянных ложек, мягких игрушек и всевозможных сладостей, включая знаменитое «Ленинградское мороженое». Военная техника из России прошла парадом по улицам Банги. А следом за ней шла колонна машин с гуманитарным грузом, с которых прямо на ходу раздавали детям конфеты.

Встречающие русскую технику толпы жителей ЦАР несли в руках портреты президента России Владимира Путина и размахивали российскими флагами, что, судя по всему, свидетельствует о признательности граждан за помощь.

Согласно данным социологических опросов, почти 90% центральноафриканских граждан считают Россию главным другом своей страны. Это не удивительно, учитывая последовательную поддержку в военно-технической, дипломатической, медицинской и гуманитарной сферах, которую Россия оказывает ЦАР.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.10.20

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