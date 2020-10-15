Умышленное банкротство: в Татарстане разгорелся скандал вокруг крупнейшего в республике рынка

В Татарстане разгорается громкий скандал вокруг крупнейшего в республике торгово-складского комплекса, владельцы которого пытаются выселить предпринимателей-арендаторов под надуманным предлогом. Бизнесмены, опасаясь потерять работу, направили обращение главе Татарстана Рустаму Минниханову, пишет «Росбалт».

В конце сентября этого года компания владельцев крупнейшего в Татарстане оптового вещевого рынка «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура» расторгла контракт с ООО «Барсил», арендовавшим комплекс последние шесть лет. Причиной якобы стал долг, возникший в период самоизоляции, когда рынок не работал. И теперь некие якобы представители собственника в стиле лихих 90-х всеми правдами и неправдами пытаются взять управление «Новой Турой» на себя. Их бурная деятельность уже привлекла внимание правоохранительных органов не только в Татарстане, но и в Москве.

Торгово-складской комплекс «Новая Тура» стал спасительной торговой площадкой для предпринимателей, вынужденных перебраться сюда с вещевых рынков Казани в связи с введенным в 2013 году законом «О розничных рынках». Открылся он в 2012 году на участке 250 га рядом с поселком Новая Тура Зеленодольского района, в 19 км от Казани. Сегодня здесь функционируют три павильона оптовой и розничной торговли общей площадью 300 тыс. кв. м., на которых размещаются 2 тыс. магазинов и площадка для реализации сельхозпродукции.

Инвесторами «Новой Туры» выступили американская группа Brack Capital и инвестфонд FGN Capital. Декларировалось, что общая сумма частных инвестиций в проект составит 9 млрд рублей. Компания правообладателей рынка УК «Технополис «Новая Тура» была зарегистрирована в Казани в сентябре 2011 года. На самом деле, согласно данным «Руспрофайла», владельцем этой компании является кипрский офшор Bonalida Ltd. За этим офшором в свою очередь, как сообщали СМИ, может скрываться скандально известный бизнесмен – председатель совета директоров инвестфонда FGN Capital Александр Халдей.

Ранее предшественником Bonalida Ltd был кипрский офшор Fiekrano Limited, который принадлежал структуре израильского бизнесмена Шимона Вейнтрауба и Иосифа Левина Brack Capital, гражданам Израиля Александру Халдею и Алексу Розовскому. Последний сейчас является директором УК «Технополис «Новая Тура».

Инвестиции, которых почти не было

Напомним, что на технополис «Новая Тура» власти Татарстана возлагали большие надежды, он был заявлен как первый в России проект такого рода, строящийся на средства частных инвесторов. По сути же «инвестор» в лице FGN Capital, согласно договору, получал 5 млрд рублей льготных агрокредитов, 2 млрд государственных средств были вложены в проектирование, коммуникации, дороги. А также бесплатно была выделена земля стоимостью более 400 млн рублей.

Но в итоге вместо того, чтобы воплотить в жизнь суперсовременный проект по импортозамещению сельхозпродукции, израильские «инвесторы» построили вещевой рынок для китайского ширпотреба. Ну, хотели как лучше… Здесь поначалу были установлены два облегченных быстросборных ангара стоимостью 120 млн рублей каждый (по ценам застройщика – компании СГ МВК-Строй). Кстати, полностью за счет обеспечительных взносов 1300 арендаторов вещевого рынка.

В мае 2013 года, спустя полгода после открытия, сгорел первый павильон «Новой Туры». Владельцы тогда заявили, что считают причиной пожара поджог, организованный представителями криминальных структур, ранее контролировавших казанские рынки. Но, как утверждал блогер knyzhaza, якобы пожар был «на руку» самой УК «Технополис «Новая Тура» – ведь, мол, она могла получить крупную страховку?

«Надуманная задолженность»

Симптоматично, что в 2015 году УК «Технополис «Новая Тура» также в одностороннем порядке расторгла договор с арендатором рынка ООО «Азинт Кэпитал», мотивируя это тем, что оператор многократно нарушал договоры аренды. В свою очередь глава «Азинт Кэпитал» Имран Алиев утверждал, что инвесторы намеренно подняли арендную плату, что стало причиной массовой потасовки торговцев с охраной технополиса, а также предъявили «надуманную задолженность» в размере 82 млн рублей.

История повторяется в 2020 году? Израильские «инвесторы» предъявляют уже новому оператору рынка ООО «Барсил» недоплату в 150 млн рублей. Причина ее возникновения проста и связана с решением властей закрыть торговые комплексы в рамках борьбы с распространением коронавируса. Рынок «Новая Тура» простаивал 110 дней.

«Во время пандемии мы содержали павильоны за свой счет, платили охране, делали платежи. И никого не уволили. Неоднократно письменно обращались к нашим арендодателям с предложением заключить дополнительное соглашение», – рассказал «Коммерсанту» гендиректор «Барсила» Владимир Горланов. В частности, «Барсил» просил снизить арендную плату, предоставить арендные каникулы и отсрочку оплаты арендных платежей до 1 октября 2020 года. Но владельцев «Новой Туры», судя по всему, интересует только свой гешефт. Более того, с 1 апреля 2020 года (разгар пандемии) собственник поднял стоимость аренды.

Торговый комплекс возобновил работу только 16 июля. На следующий же день в администрацию президента Республики Татарстан Рустама Минниханова поступило письмо от руководства УК «Технополис «Новая Тура» с настоятельной просьбой: «С целью нераспространения коронавирусной инфекции на территории Поволжья просим вас дать указание соответствующим органам продлить ограничительные нормы в отношении Межрегионального промышленного центра оптовой торговли («Технополис «Новая Тура») сроком на один месяц». Кроме того, собственники добивались снятия судебного запрета на отключение электроэнергии, водоснабжения в торговые павильоны «Новой Туры». Зачем же владельцам рынка нужно было ставить палки в колеса своим арендаторам и вроде бы опустошать собственные офшорные карманы по принципу – чем хуже, тем лучше?

Дело в том, что еще 18 июня УК «Технополис «Новая Тура» предупредила «Барсил» о прекращении договорных отношений в одностороннем порядке. И была, судя по всему, задача никоим образом не дать «Барсилу» расплатиться с долгами. А то, что при этом страдают и разоряются тысячи предпринимателей, – это никого из владельцев не волновало.

Арендатор «Новой Туры» рассчитывал отменить решение владельца комплекса. Однако Арбитражный суд Татарстана 16 сентября отказал «Барсилу» в удовлетворении заявления о признании недействительной односторонней сделки по расторжению УК «Технополис «Новая Тура» договора. Подана апелляция, до рассмотрения которой «Барсил» должен сохранять все права на аренду «Новой Туры». Но тут начались события, которые находятся за пределами правового поля.

Рейдеры-призраки

В офисе «Барсила» появился странный гражданин, представившийся Михаэлем (с иврита буквально «тот, кто как Бог»). Имя еврейского происхождения, по его мнению, должно было убедить руководство компании-арендатора «Новой Туры» в том, что он представляет интересы израильских владельцев рынка, так как каких-либо других подтверждающих документов он не представил. Но Михаэль заявил, что именно с ним теперь торговцы «Новой Туры» должны заключать арендные договоры. Поверить в это было трудно, хотя сами граждане Израиля Халдей и Розовский давно не появлялись в Татарстане, получая прибыль на исторической родине.

При ближайшем рассмотрении «Михаэль» оказался российским гражданином Владиславом Барболиным 1971 года рождения, уроженцем города Черкесска, ныне учредитель малоприметной фирмы ООО «БСП Лигал». Основными видами деятельности этой конторы являются аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение. Дальнейшая проверка показала, что Барболин является рейдером со стажем, только с 2002 по 2008 гг. поучаствовал в ликвидации 58 фирм, в том числе с иностранным участием. Как обычно действуют такие руководители-ликвидаторы, хорошо известно – захват контроля над финансовыми потоками, банкротство, вывод активов и их перепродажа «добросовестным приобретателям». Судя по всему, такая участь грозит и рынку «Новая Тура»?

Пока в высоких кабинетах власть решает судьбу нескольких тысяч продавцов «Новой Туры», рейдеры тихой сапой добиваются своего, используя, скорее всего, коррумпированные связи с чиновниками-исполнителями низового уровня.

Так, 12 октября этого года «Барсилом» в электронном виде были получены выписки из ЕГРН, в которых содержится запись о его правах аренды павильонов «Новой Туры». Но, согласно выпискам из ЕГРН от 14.10.2020 в бумажном виде, компания «Барсил» уже не значится арендатором. При этом 14 октября по состоянию на 17:00 в справочной информации об объектах недвижимости онлайн, размещенной на сайте Росреестра, все права на аренду помещений «Новой Туры» оставались за «Барсилом». И как возникло это противоречие между выписками ЕГРН на бумажных и электронных носителях, хорошо бы выяснить компетентным органам.

Эти и другие деяния Барболина явно подпадают под статью 159 (мошенничество) и ряд других статей УК, что уже заинтересовало правоохранительные органы не только в Татарстане, но и в Москве. Мошенничество именно в составе группы лиц, так как Барболин действует не один.

В число его подручных уже давно входит Ваха Борчашвили, 1973 года рождения, уроженец станицы Нестеровская Сунженского района Чечни. По оперативной информации правоохранительных органов, профессиональный похититель людей. В 2009 году проходил по ст. 105, ч. 1 УК РФ (убийство). Уголовное дело в отношении Борчашвили было приостановлено в 2013 году, так как он сбежал из психбольницы, где находился на освидетельствовании. В федеральном розыске с 2014 года. Главе Чечни Рамзану Кадырову, наверное, неприятно будет узнать, что чеченцы участвуют в криминальных разборках на территории Татарстана, с которым у Чечни всегда были благоприятные отношения?

Глас народа

То, что произойдет на рынке «Новая Тура» в ближайшее время, если власти не примут срочные меры по урегулированию конфликта между собственником и арендатором, очень будет напоминать, к примеру, ситуацию на Козьем рынке в Нальчике. Тайная приватизация этого рынка, а фактически его рейдерский захват, привели к череде громких скандалов и массовых волнений, которые неоднократно выходили на федеральный уровень.

Рынок в Нальчике был тайно акционирован, затем его зачем-то присоединили к рынку «Искож» и тихой сапой приватизировали. Все это произошло при прежнем руководстве города, от народа все тщательно скрывалось. И уже несколько лет, как сообщает «Кавказский узел», женщины, торгующие здесь изделиями ручной работы, проводят массовые акции протеста против требований собственника рынка. На рынке полная разруха – ограда разобрана, навесы спилены, а нынешняя мэрия города отменить решения предшественников уже не может, так как все там сделано было формально по закону.

Чтобы избежать такой ситуации, многочисленные предприниматели «Новой Туры» обратились с коллективным письмом к президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову: «Мы, субарендаторы технополиса «Новая Тура», просим обратить внимание на наше бедственное положение!

С огромной радостью мы восприняли снятие Вами ограничений, позволившее с 15 июля 2020 года принимать покупателей в павильонах «Новой Туры». За время вынужденного стодесятидневного простоя у нас скопилась огромная задолженность по арендной плате, однако арендодатель ООО «Барсил» пошел нам навстречу и снизил размеры арендных платежей.

Мы только начали восстанавливаться и отдавать долги, накопленные за время пандемии, как пришла новая беда – собственник торговых павильонов ООО «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура» уведомил всех субарендаторов об отключении электроэнергии с 22 сентября 2020 года, что приведет к отключению водоснабжения, пожаротушения, видеонаблюдения и обеспечения безопасности. Многие из нас уже теряли товар в «Адмирале», «Новой Туре». Мы не можем больше работать с такими рисками!..

…Мы располагаем информацией, что ООО «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура», не обращая внимание на установленный правительством РФ запрет на банкротство предприятий, относящихся к отраслям экономики, пострадавшим от коронавируса, и льготы по аренде, пытается получить максимальную наживу, обанкротить рынок, но его не волнует наша судьба и то, что мы останемся без бизнеса и работы!

Глубокоуважаемый Рустам Нургалиевич, вы лидер Республики Татарстан, это подтверждает ваша безоговорочная победа на выборах президента Республики Татарстан, а мы – отрасль экономики, которая наиболее пострадала от введения ограничительных мер. Мы просим обеспечить безопасность посетителей и субарендаторов торговых павильонов «Новая Тура», а также возможность спокойно торговать и кормить своим трудом семьи!»

Казань, Екатерина Попова

Казань. Другие новости 15.10.20

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