Жюри испанского кинофестиваля признало российскую драму «Ржев» лучшей

Киноработа петербургского режиссера Игоря Копылова «Ржев» получила Гран-при на SOL Russian Film Festival, прошедшем в Испании в первой половине октября. Лента была выбрана жюри из десятка полнометражных и короткометражных фильмов.

Военная драма повествует о трагических событиях, которые происходили в 1942-1943 годах на ржевско-вяземской земле. Съемочной команде удалось показать одни сутки из кровавой многомесячной бойни, которая унесла более миллиона жизней советских солдат и офицеров.

Сценарий «Ржева» создан на основе литературного произведения фронтовика и очевидца этих страшных событий Вячеслава Кондратьева. Инициатором съемок картины и ее основным спонсором стал крупный предприниматель Евгений Пригожин, дед которого испытал огонь войны под Ржевом.

Фильм с успехом прошел в кинотеатрах страны в декабре 2019 года, а накануне Дня Победы был показан на телеканале «Россия». Зрители отмечали не только спецэффекты и операторскую работу, но и удачный кастинг артистов, душевные диалоги и тонко-выверенный психологизм каждого героя. «Мы старались сделать предельно честный, правдивый фильм о войне», – отметила продюсер Инесса Юрченко.

Совсем недавно картина побывала на 23-ем Шанхайском международном фестивале, где билеты на все показы были раскуплены задолго до начала мероприятия. Смогли увидеть «Ржев» и зрители из других стран – Японии, Кореи, Польши, Великобритании.

Наряду с «Ржевом» награды испанского кинофестиваля получили другие отечественные фильмы. «Волшебник» Михаила Морскова увез награду за лучший киносценарий. Ленн Кудрявицки («Кадиш») и Александра Бортич («Проводник») стали лучшими актером и актрисой. Призом за лучшую режиссуру награжден Константин Лопушанский («Сквозь черное стекло»).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.10.20

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