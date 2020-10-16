Министр обороны ЦАР Кояра заявила об укреплении дружбы с Россией Россия продолжает укреплять дружественные связи с Центральноафриканской Республикой

Поставка бронетехники и гуманитарной помощи из России в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) свидетельствует об укреплении взаимоотношений двух государств. Об этом заявила глава Минобороны ЦАР Мари Ноэль Кояра.

В четверг, 15 октября в столице Центральноафриканской республики прошла торжественная передача вооружённым силам (FACA) бронеавтомобилей, поставленных Российской Федерацией. Министр обороны ЦАР подчеркнула, что этот жест свидетельствует о дружбе, и отражает стремление Москвы укреплять потенциал и мощность Центральноафриканских вооруженных сил.

Подаренная техника прошла по столичным улицам. Парад поставленных бронеавтомобилей прошёл в торжественной обстановке. Местные жители получили различные подарки от России. Детям раздавали конфеты «Мишка на Севере» и мороженое. После официальной части состоялся салют и праздничный концерт.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера отметил, что поставка российской военной техники в страну стала результатом его последней поездки в Москву. Также он заверил, что правительство республики продолжит работать над обеспечением мира и безопасности в регионе.

Банги, Светлана Антонова

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