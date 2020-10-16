Поставка бронетехники и гуманитарной помощи из России в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) свидетельствует об укреплении взаимоотношений двух государств. Об этом заявила глава Минобороны ЦАР Мари Ноэль Кояра.
В четверг, 15 октября в столице Центральноафриканской республики прошла торжественная передача вооружённым силам (FACA) бронеавтомобилей, поставленных Российской Федерацией. Министр обороны ЦАР подчеркнула, что этот жест свидетельствует о дружбе, и отражает стремление Москвы укреплять потенциал и мощность Центральноафриканских вооруженных сил.
Подаренная техника прошла по столичным улицам. Парад поставленных бронеавтомобилей прошёл в торжественной обстановке. Местные жители получили различные подарки от России. Детям раздавали конфеты «Мишка на Севере» и мороженое. После официальной части состоялся салют и праздничный концерт.
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера отметил, что поставка российской военной техники в страну стала результатом его последней поездки в Москву. Также он заверил, что правительство республики продолжит работать над обеспечением мира и безопасности в регионе.
Банги, Светлана Антонова
Банги. Другие новости 16.10.20
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