Москва пережила самую холодную ночь осени

Минувшей ночью в Москве была зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала осени – плюс 1,9 градуса, передает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры для 17 октября был зафиксирован в 1911 году (минус 12,3 градуса).

Как сообщается, в Подмосковье минувшей ночью повсеместно отмечались заморозки. К 6:00 отрицательные температуры фиксировались в Ново-Иерусалиме (минус 1,2), Кашире (минус 1,1), Наро-Фоминске (минус 0,7), Коломне (минус 0,6), Егорьевске (минус 0,2).

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу в столичном регионе сохранится прохладнаяч погода до плюс 5-7 градусов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.10.20

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