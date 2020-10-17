Мокрый снег и гололедица: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, сегодня вечером, начиная с 21:00, ожидаются сильные осадки – дождь и мокрый снег при порывистом ветре до 15-20 метров в секунду, а в ночное время и утром возможна гололедица.

Предупреждение действует до 15:00 воскресенья, 18 октября, уточнили в ведомстве.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует жителям столицы, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

«Управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию, избегайте резких маневров. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны», – советуют в МЧС.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.10.20

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