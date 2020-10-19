Шейх Балак считает освобождение Шугалея целью присутствия ЧВК из РФ в Ливии

Координатор племен и городов западного региона Ливии шейх Фаррадж Балак заявил, что «российское присутствие в стране» связано с похищением террористами группировки RADA социологов из РФ. Об этом сообщает издание Al Djamahiriya.

По его словам, спустя несколько месяцев после заключения Максима Шугалея и его коллеги Самера Суэйфана в частную тюрьму «Митига», стала появляться информация об участии бойцов ЧВК «Вагнер» в столкновениях с отрядами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в районе Триполи. Шейх считает, что эта частная военная компания прибыла в североафриканское государство с целью освобождения социологов.

«Русские пришли в Ливию после захвата социологов», – уточнил Балак.

Представитель западных ливийских племен также отметил, что подобные действия со стороны РФ являются вполне логичными, поскольку речь идет фактически о взятии в заложники российских граждан. Фаррадж Балак выразил удивление в ходе интервью Al Djamahiriya, что Москва не стала по примеру США наносить удары по позициям незаконных вооруженных формирований ПНС.

Балак также рассказал журналистам издания, что председатель Высшего государственного совета (ВГС) Халед Мишри пытался шантажировать Россию, предлагая отпустить социологов в обмен на поставки оружия. Также он предполагал таким образом добиться признания российскими властями легитимности «правительства» Файеза Сарраджа в Триполи.

«Хорошо известно о намерении ПНС организовать поставки российского оружия в обмен на освобождение социологов», – объяснил Балак.

Шейх подчеркнул, что за требованиями Мишри кроются, прежде всего, интересы запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане». Радикальные исламисты ПНС рассчитывали разменять похищенных в прошлом году социологов на российской оружие, пояснил он.

Напомним, двое сотрудников ФЗНЦ, проводивших социологические исследования на территории Ливии, были похищены вооруженными боевиками и брошены в тюрьму «Митига». С мая 2019 года Шугалей и Суэйфан, как и граждане других государств незаконно удерживаются группировкой террориста Абд аль-Рауфа Карры.

Триполи, Светлана Антонова

Триполи. Другие новости 19.10.20

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