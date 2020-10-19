Онлайн-покупка билета на концерт вызвала шок у москвичей: организаторы требуют указать размер одежды и гражданскую позицию

Жители Москвы возмущены требованиями, которые некоторые концертные площадки выставляют для покупки билеты. Как стало известно РИА «Новый День», чтобы попасть на мероприятия в рамках Арт-кластер «Таврида», необходимо указать даже размер своей одежды и гражданскую позицию.

Судя по профайлу, чтобы пойти на мероприятия арт-форума, нужно зарегистрироваться на сайте в качестве зрителя. При этом требуется сообщить сведения о заболеваниях, группе инвалидности или аллергии. Вместе с тем необходимо указать аккаунт в соцсети, паспортные данные, «по желанию» точный адрес регистрации и обязательно – проживания, а также участие в общественной жизни и размер одежды.

Пользователи соцсетей также обратили внимание на очень специфические требования «ДО КАКИХ ПОР МЫ БУДЕМ ТЕРПЕТЬ ЭТИ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА??? ЭТО ЧТО ЗА ДОСЬЕ???» – заявила одна из жительниц города на своей странице в «Фейсбуке», прикрепив скрин-шоты с требованиями регистрации.

В комментарии к этому сообщению многие пользователи соцсети также выразили удивление. «Извиняюсь за чёрный юмор, но размер одежды ассоциируется с гробом. Потому что дальше так жить не хочется…»; «Это в рамках борьбы с ковид? Обязательная ссылка на профиль в Вконтакте)) И дата окончания действия паспорта)) Тем, кто старше 45, что писать? Предполагаемую дату смерти?» – отмечают комментаторы.

При этом многие выражают опасения, что такие требования – только начало тотального контроля. «Может, ошибаюсь, но, думаю, проверяют рамки дозволенного: большинство прогнется без жалоб и возмущений, дальше будет больше.. и так по нарастающей»; «Так и есть. Проверяют насколько можно далеко пойти. И, к сожалению, народ уже трясётся от страха», – считают пользователи соцсети.

Как сообщал «Новый День», с сегодняшнего дня Москва полностью переходит на онлайн-продажу билетов в учреждения культуры и другие организации, подведомственные столичному департаменту культуры. При этом будет действовать ограничение по заполняемости залов на 50 % и так называемая динамическая рассадка. На сайте мэрии появился специальный сервис, где необходимо подтвердить, что возраст всех, на кого приобретаются билеты на момент проведения мероприятия менее 65 лет; что у всех отсутствуют заболевания, перечень которых определён департаментом здравоохранения и подозрения на наличие коронавирусной инфекции (2019-nCov). При этом необходимо указать на «проявления острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний, а также подтвердить отсутствие контактов с гражданами, у которых выявлено наличие covid-19.

Стоит отметить, что москвичи регулярно высказывают жесткую критику по поводу решений мэрии Москвы, связанных с вмешательством в частную жизнь граждан. Очередная волна недовольства поднялась весной этого года, когда в городе был введен пропускной режим.

В 2017 году в Москве были установлены более трех тысяч камер с функцией распознавания лиц. Система может установить личность человека на видео, его пол и возраст, что также вызвало критику общественности. В Савеловский суд Москвы был направлен иск против столичной мэрии с требованием признать незаконным использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.10.20

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