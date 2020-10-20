Похолодание в Москве выходит на пик: возможен снег

Сегодня похолодание в Европейской России выйдет на пик. Согласно прогнозу центра «Фобос», почти везде на севере и в центре будет идти снег, в том числе в Москве.

При этом синоптики отмечают, что погода в ближайшие дни начнет меняться с приближением «волны» атлантического тепла, которой понадобятся примерно сутки, чтобы добраться к границам России. К четвергу этот поток пробьётся к берегам Невы, а в конце рабочей недели станет повышаться температура в регионах Центральной России.

«Сегодня-завтра в столице будет идти снег, а дневная температура всего около +4°. Но затем начнутся дожди, а к пятнице воздух в мегаполисе прогреется до +12°, что значительно теплее климата. Увы, потепление окажется кратковременным – в выходные очередная порция холода с севера вернёт центр страны в предзимье», – прогнозируют синоптики.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.10.20

Счетная палата: минздрав РФ рискует не выполнить план по снижению смертности россиян. / Трампу и Байдену на дебатах будут отключать микрофоны. / Половина россиян довольны своим здоровьем и без занятий спортом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»