«Застойная безработица»: Россия рискует потерять целое трудовое поколение

Россия движется к «застойной безработице», что угрожает «потерей» целого поколения трудоспособных граждан и обострением социальных проблем. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказала директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева на заседании Экономического клуба ФБК.

«У меня представление, что мы движемся в застойную безработицу. Это будет важная социальная проблема», – сказала она.

Эксперт обратила внимание, что в самой тяжелой ситуации находятся молодые люди до 30 лет. «Многие из них не имеют детей. Они не были получателями пособий. Соответственно, минимальный уровень поддержки получила именно эта группа», – отметила эксперт.

Малева также пояснила, что молодые люди не так давно вышли на рынок труда и начинают свою карьеру «с такого шока». «Ни работы, ни денег... здесь речь будет идти не только о краткосрочных, но и среднесрочных проблемах. Так недолго и поколение трудовое потерять», – заключила она.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.10.20

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