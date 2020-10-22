«Плохо спит и думает о Сергее Захарове»: Ефремову смягчили приговор

Московский городской суд смягчил приговор артисту Михаилу Ефремову с 8 лет колонии до 7,5. Смягчающим обстоятельством признано добровольное возмещение ущерба родственникам погибшего в дорожной аварии Сергея Захарова.

Сам Ефремов в последнем слове еще раз принес соболезнования семье погибшего, и заявил, что навсегда прощается с алкоголем. «Признаю вину в своем беззаконии, в очередной раз прошу прощения. Эта трагедия разделила мою жизнь на две части. Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого», – цитирует слова артиста РИА «Новости».

Актер также признался, что «плохо спит и думает о Сергее Захарове». «Я мог бы в фонд Сергея Захарова перечислять заработанные деньги. Прошу у суда дать мне такую возможность», – добавил он.

Как сообщал «Новый День», ДТП на Садовом кольце произошло вечером 8 июня. Автомобиль Ефремова выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном. В результате 57-летний Сергей Захаров получил тяжелые травмы и на следующее утро умер в больнице. Сначала Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, однако на заседании суда в начале августа отказался от этого, заявив, что ничего не помнит о случившемся. Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и отправил его на восемь лет в колонию общего режима. Версию адвокатов о том, что автомобилем актера управлял не он, суд счел недостоверной.

Стоит отметить, что действия адвокатов Ефремова спровоцировали громкий скандал. 18 сентября юрист Эльман Пашаев, защищавший в суде артиста, был лишен статуса адвоката.

Москва, Мария Вяткина

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