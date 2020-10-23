«Чувствую себя хорошо»: лидер «Справедливой России» заразился covid-19

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заразился коронавирусом. Как сообщила пресс-служба партии, тест политика на covid-19 оказался положительным, в связи чем Миронов перешел на режим самоизоляции.

«Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции. Чувствую себя хорошо, продолжу работать дистанционно, планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам», – отметил сам Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Москва, Светлана Антонова

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