В Москве мошенники взяли на вооружение гипноз

В Москве появился новый вид мошенничества, жертвами которого становятся, как правило, женщины. По данным источников в правоохранительных органах, за последнее время зафиксировано три подобных преступления.

Как отметил собеседник РИА «Новый День», потенциальные жертвы отслеживаются преступниками около элитных магазинов, банкоматов, автомобильных салонов, к ним подходит женщина с просьбой помочь подержать ребёнка, а в момент контакта происходит гипноз. Далее «цель» отслеживается, преступники выбирают для ограбления удобный момент, когда нет свидетелей и возможности быть замеченными. К тому моменту потерпевшие, как правило, чувствуют слабость, усталость, головокружение.

Таким образом были ограблены, как минимум, три молодые женщины, у каждой похищена крупная сумма денежных средств.

Сотрудники полиции обращают внимание, что новая мошенническая схема осложняет раскрываемость, так как само ограбление происходит не в месте, где жертва была подвергнута гипнозу. Со слов одной из потерпевших, на протяжении двух недель ее проследовало плохое самочувствие – бессонница, тошнота, сильная головная боль и, по мнению родственников, вела себя неадекватно. Примечательно, что момента общения с мошенницей женщина не помнит. Тем не менее, личность подозреваемой была установлена после изучения записей камер видеонаблюдения.

Другие подробности пока не разглашаются, поскольку в настоящий момент преступники дают показания, отслеживается вся мошенническая схема.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 26.10.20

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