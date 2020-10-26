В Совфеде прокомментировали письмо Малькевича к Эрдогану

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Анкара поможет вернуть в Россию социолога Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые больше года незаконно удерживаются в ливийской частной тюрьме.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич поделился новостями о судьбе социологов. Со ссылкой на источники он рассказал, что Шугалея и Суэйфана перевели на турецкую военную базу, которая расположена на территории аэропорта Митига. За их безопасность сейчас отвечают специалисты из Турции.

По этой причине Малькевич написал открытое письмо турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану со словами благодарности и просьбой оказать содействие в возвращении россиян на Родину. Об этом он сообщил в публикации в Telegram-канале.

Ситуацию прокомментировал первый заместитель председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он назвал вопрос возвращения социологов в Россию гуманитарным. Сенатор считает, что турецкий лидер поспособствует в вопросе освобождения Шугалея и Суэйфана.

В свою очередь сенатор Сергей Цеков заявил, что обращение Малькевича к Эрдогану в рамках сложившейся ситуации выглядит логично. «Хотелось бы, чтобы просьба была услышана», – подчеркнул он.

Напомним, в начале весны 2019 года ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в североафриканское государство для проведения социологических исследований. В мае россиян похитили боевики Правительства национального согласия. Без объяснения причин их поместили в частную тюрьму «Митига», подконтрольную группировке RADA. Почти за полтора года заточения россиянам так и не было предъявлено какого-либо обвинения, что делает их удержание незаконным.

Москва, Светлана Антонова

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