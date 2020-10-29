Почему Хабиб завершил профессиональную карьеру?

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на ивенте UFC 254. Бой состоялся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Интересно, что перед поединком на победу представителя Дагестана давали коэффициент 1.30. После первого раунда котировки на Хабиба изменились, но он все равно одержал победу.

Нурмагомедов провел треугольник во втором раунде, после чего Гейджи сдался. При этом даже эксперты не ожидали, что бой закончится так быстро – сообщили представители букмекерской конторы Winline в интервью БетОН.

Нурмагомедов в третий раз успешно защитил чемпионский пояс, а Гейджи потерпел третье поражение в карьере при двадцати двух победах. После победы Хабиб сенсационно объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Нурмагомедов рассказал, что когда из UFC позвонили по поводу боя с Джастином, он в течение трех дней разговаривал со своей матерью. Именно в этот момент он пообещал, что бой с Гейджи станет его последним в профессиональной карьере. Хабиб признался также, что его мама не хотела, чтобы он дрался без отца. Напомним, что его тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова не стало этим летом из-за осложнений после заболевания коронавирусом.

Несмотря на это, букмекеры предлагают поставить на то, что Хабиб всё-таки вернётся в октагон. Winline принимает ставки на то, что Нурмагомедов вернётся ради боя-реванша с Конором и предлагает всем своим новым клиентам воспользоваться акцией – «Винлайн Фрибет». Поставить на то, что этот поединок состоится в 2020 году, можно с коэффициентом 35.00. Это примерно 3% вероятности.

Что говорили о бое до и после победы?

После победы Хабиба в соцсетях появились фотографии судейских записок. Несмотря на то, что Нурмагомедов победил Гейджи во втором раунде, после первого раунда он не был лидером. Отмечается, что двое из трех судей отдали победу американскому бойцу со счётом 10-9, 9-10, 10-9.

Сам же Хабиб попросил UFC поставить его на первое место в рейтинге всех бойцов. Отметим, что он составляется без привязки к весовым категориям. Нурмагомедов отметил, что он этого заслуживает, поскольку является непобежденным чемпионом. Только в UFC он одержал тринадцать побед, всего на его счету 29 побед. Сейчас в этом рейтинге Хабиб идёт на втором месте. Впереди только экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс. Этот боец уже обратился к россиянину в соцсетях, написав, что отдает ему первое место в рейтинге UFC.

Напомним, Нурмагомедов несколько раз защитил свой титул. Звание чемпиона мира он получил в 2018 году, выиграв у американца Эла Яквинты. Затем оказался сильнее ирландца Конора Макгрегора. Затем 32-летний Хабиб провел поединок в Абу-Даби, одолев Дастина Порье.

Что касается Гейджи, то американец стал обладателем пояса временного чемпиона UFC в легком весе. Это произошло в майском бою против Тони Фергюсона.

Отметим, что за победу над Гейджи Нурмагомедов получил три миллиона девяносто тысяч долларов. Гонорар его соперника составил шестьсот тридцать тысяч долларов.

Интересно, что за некоторое время до боя Хабиб повредил ногу. Об этом рассказал президент UFC Дэйна Уайт. По его словам, всем повезло, что россиянин сумел выйти в октагон и одержал победу.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 29.10.20

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