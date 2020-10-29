В Москве могут ввести обязательную регистрацию по QR-кодам во всех кафе и ресторанах

В Москве систему регистрации посетителей по QR-кодам или через СМС, которая действует для ночных ресторанов и баров, могут распространить на все заведения общепита. Участники рынка согласны пойти на такой шаг, если он будет единственной альтернативой полному закрытию, при этом часть из них уже ввели check-in в добровольном порядке.

Возможность распространения системы регистрации посетителей на дневное время уже с понедельника сейчас обсуждается в мэрии Москвы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в ресторанных сетях. Между тем, глава горского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил изданию, что ему о таких планах неизвестно. При этом чиновник подчеркнул, что часть заведений присоединилась к системе добровольно после рекомендации Роспотребнадзора запретить оказывать услуги по организации зрелищно-развлекательных мероприятий и общественного питания с 23:00 до 6:00. По словам президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, в отдельных регионах уже объявлены ограничения на работу общепита после 22:00 и 21:00, поэтому система check-in может стать альтернативой.

Опрошенные изданием участники рынка выразили готовность присоединиться к системе регистрации даже в дневное время, однако отмечают, что она должна стать обязательной для всех заведений. Так, владелец Novikov Group Аркадий Новиков пояснил, что первые гости его ресторанов отказывались от посещения после предложения пройти регистрацию, но если решение будет принято на уровне правительства Москвы для всех участников рынка, то негативный эффект может быть сглажен.

Владелец ресторанного холдинга Perelman People Владимир Перельман заявил «Интерфакс», что систему QR-кодов необходимо распространить на дневные заведения. «Наши посетители понимают, в какой сложной ситуации во время пандемии оказалось все ресторанное сообщество, и сейчас у всех гостей есть ощущение, что таким образом они поддерживают нас. (…) Я считаю, что и на дневные часы нужно распространить эту систему, так как это хорошо работает и на гостей, и на персонал. Также хорошо бы распространить эту систему за пределы Москвы», – сказал он.

Начать регистрацию посетителей в своих дневных заведениях намерен и основатель и совладелец ресторанов «Уголек», Pinch и Uilliam's и «Северяне» Илья Тютенков, отмечает агентство. «Чтобы эта система эффективно работала, нужно, чтобы она распространялась на все пространство, – подчеркнул ресторатор. – Как альтернатива закрытию, я однозначно поддерживаю эту систему. Логично распространить QR-код на заведения, которые работают днем. Мы готовы включить эту систему, желательно, чтобы так делали все массово».

Между тем, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, система регистрации увеличивает очередь на входе в заведения и вызывает негативную реакцию гостей. Так, основатель и управляющий сетью «Теремок» Михаил Гончаров считает, что потери бизнеса из-за такого шага могут составить до 10% клиентов. При этом в октябре трафик и выручка столичных ресторанов и кафе после летнего подъема вновь упали: в первом половине месяца снижение оборота сети зафиксировали снижение оборотов на 15%.

Сейчас система check-in в столице обязательна для посетителей ночных клубов и баров с полуночи до 6 утра, она была введена 19 октября. 28 октября мэр Сергей Собянин объявил о ее продлении до 29 ноября.

Москва, Алевтина Белова

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