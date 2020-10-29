«На ровном месте теряем до 2% ВВП»: ФАС предупредила, что России грозят «два К»

Ежегодно экономика России теряет около 2% ВВП от картельных сговоров и антиконкурентных соглашений. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Цариковский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, самыми пострадавшими отраслями становятся строительный комплекс, здравоохранение, образование и ЖКХ.

«По нашей оценке, экономика России теряет более 2 трлн рублей. Понятно, что это колоссальные деньги. От картелей очень страдают у нас строительный комплекс, здравоохранение, образование, ЖКХ», – рассказал Цариковский. – Сейчас идет пандемия, экономика это тяжело переживает. А мы на ровном месте из-за картелей по разным оценкам теряем от 0,5 до 2% ВВП».

В свою очередь, начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, также выступавший на пресс-конференции, отметил, что ученые проанализировали влияние крупных картельных дел в регионах на экономию бюджетных средств на госзакупках. «В Мурманской области выявили картель с использованием аукционных роботов, один из первых таких картелей – буквально сразу после этого вдвое выросла экономия бюджетных средств, – рассказал он. – То есть все поняли, что сговариваться о цене нельзя, надо все-таки торговаться и конкурировать. Но эффекты такие длятся не всегда долго, потому что уже на следующий год этот процент ниже».

По словам Тенишева, самый яркий случай произошел в Новосибирской области с закупками Федерального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина. «Наш территориальный орган там возбудил пять антимонопольных дел: это были и картели на закупках этого федерального центра, и сговоры на закупках с государственными заказчиками, примерно в 6 млрд оценивается доход от этих картелей, – уточнил он. – ФСБ провела необходимые мероприятия и по их материалам были возбуждены уголовные дела. Одно из них уже ушло в суд и закончилось приговором, это самый маленький картель с доходом «всего» в 500 млн рублей. Большое дело еще в стадии расследования. (…) Недавно обвиняемая пошла навстречу следствию, заключила соответствующее соглашение, и 900 млн вернули в бюджет. Это деньги, которые могли быть потрачены на закупку медикаментов. И таких дел мы и наши территориальные органы выявляем десятки и сотни».

Как считает Цариковский, в России «люди страдают от картелей, но почему-то не хотят обращаться в правоохранительные органы». «Если раньше, в 19 и 20 веке большой бедой для России было два «Д» – дураки и дороги, то сейчас, по-моему, ситуация сменилась на два «К»: это картели и коррупция. Для экономики они приносят колоссальный ущерб», – подчеркнул он.

По данным ведомства, в первой половине этого года количество возбужденных ФАС дел снизилось в целом на 43,6%, по картельным сговорам – на 35%. Основное беспокойство антимонопольщиков на фоне пандемии вызывают две сферы – это фармацевтика и продукты питания, сообщили участники пресс-конференции.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.10.20

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