«Это какая-то адская антиутопия»: эксперт СПЧ заявил об опасном «азарте» властей в борьбе с коронавирусом

У российских властей в борьбе с ростом заболеваемости коронавирусом появился «азарт цифровизации всего и вся», который угрожает базовым правам человека. Об этом заявил эксперт Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Игорь Ашманов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, речь идет, в том числе, идет о праве человека, которое «у нас не артикулировано в нашей Конституции и кодексах», не заходить вообще в цифровую сферу.

«Азарт возникает у мэрии, у государственных органов, причем его очень легко обосновывать: мы же спасаем жизни, поэтому в принципе можно все», – сказал Ашманов, обратив внимание, что появилась реальная угроза форсированной цифровизации с нарушением права человека оставаться вне цифровой реальности.

«Почему всех надо туда загонять? Человеку, который был инфицирован, ему чуть ли не привозили следящее устройство, как будто он преступник и должен быть с браслетом на ноге у себя дома, – пояснил он. – Есть опасения, что в связи с пандемией цифровизация будет настолько форсирована, что потом нам придется очень долго это расхлебывать».

Эксперт СПЧ подчеркнул, граждане РФ даже в условиях пандемии имеют право на тайну цифровой идентичности, на приватность, на право не пользоваться вообще цифровыми устройствами. По его мнению, дальнейшая слежка за россиянами очевидно может привести к созданию способов оценки людей – системы социальных рейтингов, и дальнейшей дискриминации их на основании того, как они себя ведут.

«Такие вещи должны быть категорически запрещены, – считает Ашманов. – Любая цифровизация не должна вести к ухудшению положения наших граждан».

«Надо создавать некий Цифровой кодекс, который вот эту сферу – где возникают новые права и новые угрозы правам человека – отрегулировать, – считает эксперт СПЧ. – Там должна быть норма о том, что не разрешается автоматическим системам с участием искусственного интеллекта принимать решения относительно людей без участия людей».

В то же время Ашманов обратил внимание, что штрафы в Москве во время всеобщего весеннего карантина назначались автоматически, «а сейчас приходится откатывать» из-за огромного количества ошибок. «А дальше будет скоринг по кредитам, образованию и всему. Сейчас уже пошли разговоры о том, чтобы создавать индивидуальные траектории учащихся. Это, на мой взгляд, прямое нарушение прав несовершеннолетнего. И вообще попытка создавать траекторию человека, и потом управлять ею с помощью компьютерных средств – это какая-то адская антиутопия, которая начнет реализовываться в нашей жизни», – предупредил эксперт.

Москва, Татьяна Дорофеева

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