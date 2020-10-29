Побочный эффект продолжительной жизни: в России растет «бремя инсультов»

В России увеличилось количество инсультов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил заместитель главного врача ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова Михаил Гиляров. По его словам, проблема во многом связана с ростом продолжительности жизни.

«Увеличилось бремя инсультов – количество инсультов растет. Население стареет, и это – оборотная сторона увеличения продолжительности жизни. Чем больше людей пожилого возраста, тем больше мы будем иметь и болезней с этим сопряженных», – сказал Гиляров.

Врач также отметил, что второй причиной роста числа инсультов является, как ни странно, улучшение качества медицины. «Лечить стали лучше. А человек, перенесший инсульт, склонен ко второму», – пояснил он.

При этом Гиляров обратил внимание, что такая тенденция сейчас характерна не только для России, но и для всего мира. В то же время, по его словам, на количество инсультов может также влиять коронавирусная инфекция.

«Ковид вызывает склонность к тромбозу, соответственно, дальше – ишемический инсульт. Но по своей больнице – я бы не сказал (что коронавирус повлиял) на число инсультов. Больше проблем в том, что люди боялись ехать в больницу – поздних госпитализаций стало больше». Вот это точно», – уточнил Гиляров.

Как сообщал «Новый День», в конце сентября главный внештатный кардиолог минздрава РФ Евгений Шляхто сообщил, что на фоне коронавирусной угрозы выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. За последние полгода от ишемии сердца умерло в 17 раз больше человек, чем от COVID-19.

Ранее медики также предупреждали, что в России из-за переориентации системы здравоохранения на борьбу с COVID-19 и переход на «домашнее» лечение, может критически ухудшиться эпидемиологическая обстановка по туберкулезу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.10.20

Путин назвал вероятные сроки начала массовой вакцинации от Covid-19. / Глава СПЧ остался доволен реакцией мэрии Москвы на критику «Социального мониторинга». / «Красные линии», за которыми нарушаются права человека: глава СПЧ раскритиковал планы мэрии Москвы и заявил о создании Цифрового кодекса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»