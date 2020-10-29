Москвичей ждет теплое начало ноября

В московском регионе в конце недели сохранится относительно теплая погода – синоптики прогнозируют повышение климатической нормы на 3-5 градусов. В то же время, согласно прогнозу Гидрометцентра, в первых числах ноября возможны дожди.

Синоптики отмечают, что октябрь в этом году может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Начало ноября тоже порадует москвичей погодной аномалией.

Предстоящей ночью осадков не ожидается, в Москве столбики термометров покажут 1...3°, по области -1...4°. Днем воздух прогреется до 5...7° в столице и 4...9° в Подмосковье.

Не ожидается дождей и в субботу, 31 октября. Ночью в Москве температура воздуха составит 4...6°, по области от 1° до 6°, а днем в столице потеплеет до 7...9°, по области до 5...10°.

Днем в воскресенье, 1 ноября, местами вероятны небольшие дожди. Ночью похолодает до 3...5° в Москве, в области столбики термометров опустятся до ноля градусов. Днем в столице ожидается 5...7°, по области 3...8° при северо-восточном ветре 5-10 м/с.

В понедельник, 2 ноября, небольшие дожди продолжатся, днем ожидается 4...9° тепла. Во вторник вероятно потепление до 12 градусов выше ноля, причем абсолютный температурный максимум этого дня в 12,5 градусов был зафиксирован 3 ноября 1938 года.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 29.10.20

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