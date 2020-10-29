Шугалея и Суэйфана перевели в гостиницу Corinthia в Триполи

Военную базу Митига покинули четыре бронированных автомобиля, которые сопровождали два автобуса. Предположительно, в одном из них находятся социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, сообщает новостной Twitter-аккаунт.

Пользователь социальной сети заявил, что машины направляются в сторону отеля Corinthia, расположенного в Триполи. Источник не исключает, что в охраняемом транспорте могут быть граждане РФ.

Ранее информагентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что россияне в настоящее время находятся не в тюрьме. Их держат под охраной в здании в Триполи. Вопрос их возвращения в Россию обсуждается на переговорах.

«Если все сложится удачно, то россиян могут освободить и передать РФ уже в будущем месяце», – заявил источник агентства.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич предположил, что Шугалея и Суэйфана приводят в норму «после полутора лет истязаний в настоящем зиндане со средневековыми порядками».

Напомним, недавно агентство Bloomberg сообщило о решении Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вернуть похищенных в мае 2019 года россиян на родину в ближайшее время. Комментируя публикацию, президент ФЗНЦ заявил, что издание действительно может располагать подобной информацией, благодаря своим связям с иностранными разведками.

Триполи, Светлана Антонова

Триполи. Другие новости 29.10.20

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